В Україні стартує антитютюнова рекламна кампанія

З 15 грудня в ефірі телеканалу "Перший національний" почнуть "крутити" два соціальні рекламні ролики, що закликають відмовитися від куріння. До травня 2009 р. антитютюнову рекламу демонструватимуть в прайм-тайм.

Обидва відеосюжети створено в Нью-Йорку за замовленням Департаменту охорони здоров`я міськради, яка і дозволила безкоштовну трансляцію цієї "соціалки" в Україні. Аналогічна кампанія в Нью-Йорку досягла досить непоганих результатів. Наприклад, з 2005 по 2007 р. кількість курців серед підлітків знизилася на 20%.

Голова Коаліції громадських організацій "За вільну від тютюнового диму Україну" Сергій Гончар сподівається, що наступного року цю ініціативу підхопить держава, і візьме на себе турботи про подальше фінансування і просування антитютюнової реклами.

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