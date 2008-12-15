Епідемія холери в Зімбабве вийшла з-під контролю

Жертвами епідемії холери в Зімбабве стали вже 744 людини, повідомило британське інформаційне агентство Рейтер з посиланням на нові дані Всесвітньої організації охорони здоров`я /ВООЗ/.

Як поінформувала офіційний представник ВООЗ Фадела Хаїб, ця цифра майже на двісті чоловік перевищує показники колишніх повідомлень. Так всього добу тому стверджувалося, що в результаті епідемії померли 589 чоловік. "Число /жертв/ міняється щодня", - відзначила Хаїб.

Свою стурбованість з приводу посилювання гуманітарної кризи в Зімбабве вже висловив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.

На думку ж прем`єр-міністра Великобританії Гордона Брауна, надзвичайна ситуація, що склалася в цій африканській країні, служить вже "предметом міжнародного, а не тільки національної уваги", що пояснюється трьома обставинами: по-перше, "хвороба перетинає кордони", по-друге, "системи влади в Зімбабве зруйнована", і по-третє, "міжнародному співтовариству необхідно встати на захист прав людини і демократії" і твердо дати зрозуміти це президентові Зімбабве Роберту Мугабе.