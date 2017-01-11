Нацгвардія надає допомогу у звільненні медсестри, затриманої в Донецьку

Представники Національної гвардії надають допомогу співробітникам Центру з пошуку полонених при СБУ щодо звільнення затриманої у тимчасово окупованому Донецьку медсестри, яка працювала у військовій частині НГУ.

Про це йдеться у переданому УНІАН роз’ясненні прес-служби Нацгвардії.

Читайте такожУ Луганській області через обстріл бойовиків поранено медсестру: стан тяжкий

«У деяких ЗМІ з’явилась інформація про те, що Нацгвардія не веде переговорів про звільнення затриманої в Донецьку медсестри. Проте, це не повна інформація, і вона не дає відповіді на запитання чому саме так», - зазначається у роз’ясненні.

У прес-службі нагадали, що питаннями звільнення та обміну заручниками займається Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення антитерористичної операції, що створений при СБУ. Центр веде облік військовослужбовців та цивільних осіб, які були захоплені терористами або зникли безвісти, координує їхній пошук, веде переговори та забезпечує звільнення.

Читайте такожСпеціальність "медсестра" очолила ТОП-10 за кількістю бюджетних місць

У прес-службі підкреслили, що інформація про захоплену медсестру військової частини Нацгвардії передана. Відповідна робота проводитиметься скоординовано, запевнили в НГУ.

«Проведення переговорів зі звільнення незаконно позбавлених волі осіб та заручників, якщо це не визначено відповідним розпорядженням чи нормативним актом, не входить до компетенції командування військової частини. Проте, представники НГУ надають необхідну допомогу та інформацію, що може сприяти у даній ситуації», - наголосили у прес-службі.

Також у Нацгвардії закликали представників ЗМІ не спекулювати на цій темі.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Нацгвардії, 8 січня командуванню військової частини № 3057 надійшло повідомлення від сина медсестри, який мешкає у Донецьку, про те, що вона була затримана «поліцією» так званої «ДНР». Жінка виїхала до Донецька з особистих питань.

У прес-службі пояснили, затримана не була військовослужбовцем, а працювала медсестрою у медичному пункті військової частини і доступу до державної таємниці не мала. Її звільнено у зв’язку із порушенням вимог проходження служби.