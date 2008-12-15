Китай бореться з дитячим ожирінням

За п`ятнадцять років, з 1985 по 2000 роки, в чотири рази виросла кількість страждаючих від надмірної ваги юних китайців у віковій категорії від 7 до 18 років. Виною тому, вважають дієтологи, багато в чому стало широке розповсюдження фастфудів і молочних продуктів, а точніше, неправильне їх приготування і вживання. Фахівці також радять використовувати менше солі, жирів і цукру.

Розвитку ожиріння в загальнонаціональних масштабах сприяє малорухливий спосіб життя. Все частіше школярі проводять вільний час за комп`ютерними іграми, переглядом телепередач. Виходом із ситуації, що склалася, фахівці бачать популяризацію навчальних програм щодо здорового способу життя. У школах педагогам рекомендується в доступній формі розповідати дітям про шкоду фастфудів і про можливі причини розвитку ожиріння.

Міністр освіти КНР Чжоу Цзі вимагає, щоб уроки фізкультури проводилися у школах щодня.