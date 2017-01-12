Перша в 2017 році колона з гуманітарною допомогою штабу Ахметова вирушила на Донбас

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, сьогодні, 12 січня, перша в 2017 році автоколона з гуманітарною допомогою Штабу Ріната Ахметова, була відправлена на Донбас для мирних жителів непідконтрольної території.

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На борту 20 фур, які виїхали з розподільчого центру Штабу в Дніпро, 420 тонн продуктів. Колону супроводжують журналісти , які були присутні під час завантаження та опломбування.

Планується, що протягом світлового дня колона з необхідним пакетом супровідних документів пройде митний огляд на КПВВ «Новотроїцьке». Всі продукти в фурах пройшли перевірку якості та відповідають усім вимогам до гуманітарної допомоги. З вантажу вже в Донецьку планується сформувати 42 тисячі дорослих і дитячих продуктових наборів.

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Як підкреслив директор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова Олександр Вишняков ця допомога залишається головним засобом виживання для мирних жителів Донбасу.

"Рінат Ахметов неодноразово заявляв, що допомога жителям Донбасу буде доставлятися доти, поки в ній буде необхідність. На жаль, війна триває і сотні тисяч старих, дітей та інвалідів перебувають у зоні конфлікту", - сказав Вишняков

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Згідно з даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, які були оприлюднені в грудні 2016 року, 3,8 млн жителів України потребують гуманітарної допомоги.

За 2,5 року роботи Штабу це 282-я автоколона з продуктами. Ця допомога врятувала життя понад 1 мільйона людей.