Чергова хвиля епідемії грипу та ГРВІ накриє Україну на початку лютого

Україну може сколихнути ще одна хвиля грипу, яка очікується на початку лютого.

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Про це заявила керівник центру грипу та ГРВІ при МОЗ України Тетяна Дихановська, повідомляє телеканал "112 Україна".

"Другої хвилі грипу ми очікуємо, починаючи із лютого до початку квітня. Діти вийдуть із канікул на заняття. Це тісний контакт і можливість швидкої передачі інфекції", - зазначила Дихановська.

За її словами, на сьогодні зафіксовано тенденцію до зменшення захворюваності, проте ці дані можуть не відображати реальної картини.

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"У 13 областях України показники захворюваності перевищили епідеміологічні пороги від 2,5% у Херсонській області до 58% у Черкаській", – додала очільниця центру грипу та ГРВІ.