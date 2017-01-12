За перший тиждень нового року в Україні через грип померли 6 осіб - МОЗ

Про це повідомляє Центр грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій Державного закладу «Український центр по контролю і моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я України».

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За даними центру, на минулому тижні в Україні на грип та ГРВІ захворіли 250 тис. 227 осіб, з них 52,6% - діти у віці до 17 років. Показник захворюваності населення України на грип та ГРВІ на 32,2% менше, ніж було зафіксовано на попередньому тижні. Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у Волинській, найнижчий – у Луганській області.

«Спостерігається закономірна тенденція до зменшення захворюваності на першому тижні року. Це пов'язано з новорічними святами та канікулами в навчально-виховних закладах, проте може не відображати реальну картину, оскільки майже всі залишаються вдома і можуть не звертатися за медичною допомогою», - наголошується в повідомленні.

За період 2-8 січня госпіталізовано 12 241 тис. осіб (4,9% захворілих), з них 65,9% - діти у віці до 17 років.

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За цей час зареєстровано 6 летальних випадків від грипу: по одному – у Черкаській і Донецькій областях, по два випадки - у Запорізькій і Львівській областях.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на цьому тижні продовжує знижуватися загальний рівень захворюваності на грип та ГРВІ.