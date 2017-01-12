З початку епідемічного сезону в Україні через грип померли 18 людей - МОЗ

Про це повідомила на брифінгу завідувач Центру грипу та ГРВІ державного закладу «Український центр з контролю і моніторингу захворюваності Міністерства охорони здоров‘я України» Тетяна Дихановська.

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«Епідемічний сезон ми рахуємо від 3 жовтня. Тож з початку епідемічного сезону ми маємо 18 осіб, які померли саме від грипу, що підтверджено лабораторними дослідженнями. Це на рівні минулого епідемічного сезону», - сказала вона.

За інформацією Дихановської, хворі померли від штами вірусу грипу H3N2(Гонконг), проте це ще має бути підтверджено під час дослідження лабораторії у Лондоні, яка займається визначенням вірусу грипу.

Минулого року в Україні був грип, збудником якого був вірус Н1N1 «Каліфорнія».