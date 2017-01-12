З настанням морозів в Україні через переохолодження померли 40 осіб - МОЗ

Про це повідомила начальник управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ Тетяна Тимошенко сьогодні на брифінгу.

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«Станом на сьогоднішній ранок 869 осіб звернулися до установ охорони здоров'я, з них госпіталізовано 753 людини. На жаль, ми маємо 40 смертних випадків, вчора це було 29 осіб, тобто, ми бачимо позитивну динаміку збільшення», - сказала вона.

За даними МОЗ, в установах охорони здоров'я померло троє людей, на вулиці - 27, в будинках - 10. Найбільшу кількість померлих зафіксовано в Рівненській, Львівській та Миколаївській областях.

За словами Тимошенко, причиною смертей стало вживання алкоголю і переохолодження після цього.