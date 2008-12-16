Зима без застуд

Давайте ж знов поговоримо про те, як нам зимову пору року пережити з мінімальними втратами, тобто без простудних захворювань. Так що ж для цього потрібне? Безумовно, підвищувати і зміцнювати свій імунітет.

Тому ми знов повертаємося до цієї теми, щоб нагадати про те, якими методами можна досягти поставленої мети.

Про теплий одяг в зимовий час не знає тільки ледачий, це стосується і взуття, і рукавичок, оскільки щойно у вас змерзли кінцівки, відбувається відтік крові. А це означає, що інші частини тіла одержують меншу кількість тепла і захисту, здатного чинити опір вірусам. Недарма дітям закривають шарфом ніс і рот, оскільки холодне повітря, потрапляючи в органи дихання, знижує їх температуру до тридцяти градусів, що негативно позначається на активності імунної системи.

Не варто забувати і про гігієну, якій слід приділити підвищену увагу. Тому намагайтеся частіше мити руки, заражена вірусом рука, піднесена до носа, може стати причиною хвороби.

Двічі на день вдавайтеся до такого засобу профілактики, як промивання носа соляним розчином або морською водою. Такі заходи, а також готові спреи позбавляють і від нежиті.

Важливу роль для підтримки імунітету грають корисні мікроелементи і вітаміни. Наприклад, він гостро потребує вітаміну С, який міститься в цитрусових, болгарському перці, інших овочах і фруктах.

Необхідний імунітету і вітамін В, який є в м`ясі, рибі, яйцях, зернових.

Не перешкодить і додатковий прийом мультивітамінів, морської капусти, пивних дріжджів, прополісу і залізовмісних продуктів.

А ось з калорійністю харчового раціону слід бути акуратніше. Адже підвищення калорійності їжі приводить до набору зайвих кілограмів, які ослабляють імунну систему.

До профілактичних заходів проти простуди можна віднести і використання засобів народної медицини. Цілющими властивостями володіють багато рослин, найбільш відомими з них є алое, женьшень, ромашка, чистотіл, звіробій.

Прагніть підтримувати в житловому приміщенні необхідну вологість повітря, так його сухість приводить до висушування слизистої носоглотки, роблячи її більш уразливою до інфікування. Частіше провітрюйте приміщення, не перегрівайте його, хай температура навколишнього повітря не перевищує двадцяти градусів тепла.

Приділяйте достатньо часу відпочинку, бо втома і ослаблення організму не дозволяють йому чинити достатнього опору інфекції.

Можна скористатися автотренингом або медитацією, а також слід уникати стресових ситуацій. Ну, і, звичайно ж, не забувайте про гартуючі процедури, про які ми не говоритиме ще раз, оскільки вони відомі практично кожному з дитинства.

Своєчасні турботи про власний імунітет, про його зміцнення, допоможуть вам уникнути простудних захворювань навіть в таку холодну пору року.

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