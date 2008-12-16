У сухофруктах і горіхах - небезпечні консерванти

Часто про ці добавки покупцеві нічого не говорять. У нашому раціоні росте кількість сумнівних добавок. У іракських фініках білоруські санітарні лікарі виявили подвійне перевищення гранично допустимої концентрації консерванта "сірчаний ангідрид", в аргентинському чорносливі - перевищення в 1,5 разу консерванта "сорбінова кислота", в українській томатній пасті - взагалі повне беззаконня. Мало того, що виробник перестарався з консервантом "бензойна кислота", так ще без вказівки на упаковці, ввів в продукт другий консервант - "діоксид сірки". І це лише окремі приклади.

Всього ж, за інформацією Республіканського центру гігієни, епідеміології і громадського здоров`я, відхилено від державної гігієнічної реєстрації (і не допущені до реалізації) 179 найменувань харчових продуктів і продовольчої сировини.

У 2009 році ситуація може поліпшитися. Два місяці тому Мінторг Білорусі приступив до розробки першого в республіки Положення про експертизу, в якому будуть прописані всі види експертиз.

До речі

Російські захисники прав споживачів протестувавши 8 зразків томатних кетчупів і соусів, отримали наступні результати: у трьох з восьми виявили консерванти, які не були вказані на маркіровці; у двох - вміст консервантів в 1,5 разу перевищувало встановлену норму, хоча вони і були вказані.

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