Найкорисніша каша

Гречана - одна з найкорисніших каш. У ній містяться незамінні рослинні білки, до того ж гречка – чемпіон серед злаків за вмістом вітамінів групи В, які допомагають впоратися зі стресами і безсонням, а водночас і відповідають за хороший стан шкіри, волосся і нігтів. Мікроелементів в гречаній крупі теж хоч відбавляй: є залізо (сприяє утворенню червоних кров`яних тілець і відповідає за хороший колір обличчя), калій (підтримує оптимальний артеріальний тиск) і кальцій (ваш головний союзник в боротьбі проти карієсу, ламких нігтів і крихких кісток), магній (рятує від депресії і допомагає в боротьбі із зайвою вагою) і багато інших мінеральних речовин.

Лікарі цінують гречку за велику кількість рутина. Ця речовина ущільнює стінки кровоносних судин, зупиняє кровотечі, надає профілактичну і лікувальну дію на вени, наприклад при варикозному розширенні вен і при геморої.