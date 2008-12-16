У Києві відремонтовано акушерське відділення для ВІЛ-позитивних

У Київському міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини відкрилось акушерське відділення для ВІЛ-позитивних, реконструкція якого була зроблена за рахунок Фонду Олени Франчук “Антиснід”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відкрили відділення засновниця фонду ”Антиснід” Олена ФРАНЧУК та заступник мера столиці Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

Всього на ремонт палат та санітарних блоків було спрямовано майже 920 тис. грн. Відремонтовані чотири палати для індивідуальних (партнерських) пологів, чотири палати до- і післяпологового перебування, дев’ять санітарних блоків і коридор – загальною площею 535 м. кв.

Реконструкцію вдалося провести за кошти, зібрані на благодійному аукціону Love Fashion AID, проведеному фондом “Антиснід” у листопаді минулого року.

«Ми впевнені: чим кращі умови, в яких з’являється немовля на світ, тим вище ймовірність того, що воно народиться здоровим», - наголосила О.ФРАНЧУК.

Також вона зазначила, що в нових палатах мама може перебувати разом із новонародженим із перших годин його життя. Це, в свою чергу, збільшує ймовірність того, що малюк не залишаться без материнської опіки.

У свою чергу, І.КІЛЬЧИЦЬКА наголосила, що влада столиці приділяє багато уваги в першу чергу проблемним медичним закладам.

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини міська влада створила на базі пологового будинку №4. Крім того, з міського бюджету було виділено 4 млн. грн. на ремонт інших приміщень та завезено нове обладнання.

За 6 років в Україні кількість ВІЛ-інфікованих дітей зменшилась у чотири рази. Знизити ризик передачі вірусу від матері до дитини вдалося завдяки проведенню лікування ВІЛ-позитивних вагітних. Дотримуючись деяких правил, вони можуть у більшості випадків народити здорове немовля. Але для цього необхідні й відповідні умови. Щоб їх забезпечити, у столиці провели масштабну реконструкцію акушерського інфекційного відділення для ВІЛ-позитивних мам у міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини.