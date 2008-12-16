Спортивна секція загрожує дитині артритом

Добра розтяжка, сальто, ідеальна стійка на голові — все це може коштувати юному гімнастові серйозними проблемами зі здоров`ям

Масове обстеження американських підлітків 12-16 років, що займаються різними видами атлетики, показало, що більшість хлопців страждають на травми скелета і суглобів. Причому це не травми у нашому традиційному розумінні — розтягування або переломи, які легко виявити і так само легко усунути. Як правило, це мікротравми — струси, удари, тріщини, — які, накладаючись одна на одну і посилюючись з часом, надалі викликають хронічні дефекти скелета і суглобів.

Особливо це стосується кісток зап`ястя і пальців. У більшої частки підлітків спостерігалися серйозні ушкодження і навіть некроз (відмирання) кісткових тканин. Як стверджує провідний фахівець дослідження Джері Двек, це наслідки надмірних навантажень на дитячі кістки і суглоби, які призводять до незворотніх наслідків.

— Ми обстежували дітей за допомогою магнітно-резонансної томограми і із здивуванням виявили десятки мікротравм кісток і суглобів, особливо на руках, — говорить Двека. — Такі ушкодження, як правило, розвиваються в остеоартрит.

Попередні дослідження в цій галузі також показували, що за травматичністю атлетика майже наздоганяє контактні види спорту. Юні атлети страждають від переломів, розтягнень, вивихів, зсувів суглобів і травм голови мало не рідше, ніж хокеїсти і гравці в регбі.

Проте, якщо з переломом ви відразу побіжите в лікарню, то дрібні удари на тренуваннях — справа звичайна, і на них мало хто звертає увагу. Тому лікарі радять не гнати дітей займатися спортом з юних років.

— Якщо 20 років тому тільки сота частина моїх пацієнтів були діти, — говорить лондонський фізіотерапевт Семмі Марго, — то тепер ця частка підвищилася відсотків до 20. І серед них дійсно багато тих, хто постраждав від простої фізкультури. Є навіть діти з проблемами у ділянці поясниці. 20 років тому я такого і уявити собі не міг.

Поки лікарі не поспішають з безкомпромісними заявами і не радять дітям відмовитися від спорту взагалі. Можливо, внісши деякі зміни до програми тренувань, можна цілком обійтися без травм і ушкоджень. В той же час вони рекомендують батькам не змушувати дітей займатися дуже інтенсивно.

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