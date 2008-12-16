Вчені виявили гени надмірної маси тіла

Міжнародна команда вчених провела масштабне дослідження і змалювала шість генетичних варіантів, пов`язаних з роботою структур головного мозку, що беруть участь у регулюванні харчової поведінки.Фахівці, на основі аналізу геному 90 тисяч чоловік, з’ясували, що шість варіантів генів асоціюються зі збільшенням індексу маси тіла - стандартним показником, що розраховується за співвідношенням ваги і квадрату росту.

Крім того, виявилося, що п`ять із шести описаних генів беруть участь у регулюванні харчової поведінки - перш за все, почуття голоду і насичення, - у відповідних центрах головного мозку. А це означає, що дані гени не пов`язані з особливостями травлення та обміну речовин.

При цьому більшість відомих на сьогоднішній день генів харчового ожиріння пов`язані з роботою головного мозку. Враховуючи нові дані, в майбутньому можуть з’явитися генетичні тести для виявлення осіб, схильних до ожиріння.

Вчені також припускають ймовірність появи нових препаратів, які беруть участь у регуляції апетиту.

Нагадаємо, що раніше американський антрополог Елізабет Кешдан, вивчивши типи жіночих фігур у кількох східних і західних країнах з’ясувала, що у жінок з сильним характером рідше зустрічається гарна фігура.

ua.korrespondent.net