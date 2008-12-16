Національному інституту раку передано томограф

У Національному інституті раку (м. Київ) введено в експлуатацію шістнадцятизрізовий томограф, який було передано установі Фондом Віктора Пінчука.

Апарат було придбано на кошти, зібрані під час акції «Час бути разом», у рамках якої в Києві 14 червня 2008 року відбувся концерт сера Пола МАККАРТНІ, «Independence Concert», повідомили УНІАН в прес-службі Фонду Пінчука.

До добродійної акції зі збору коштів, організованої Фондом Пінчука, долучилися більш як 300 відомих політиків, бізнесменів, дипломатів, діячів культури, а також сам сер П.МАККАРТНІ. Сума зібраних коштів становила 3 млн. 936 тис. 243 грн.

За інформацією Фонду, апарат не тільки прискорить і зробить більш надійною діагностику онкологічних захворювань, що істотно підвищить якість лікування пацієнта, але й дозволить обслуговувати додатково до 2000 чоловік на рік. До цього моменту в Інституті функціонував лише один томограф, через що пацієнти були вимушені довго чекати, щоб пройти обстеження.

Г.КЛИМНЮК, завідувач науково-дослідним відділенням дитячої онкології Національного інституту раку зазначає, що «встановлений шістнадцятизрізовий комп`ютерний томограф забезпечує виняткову якість зображень і високу швидкість реконструкції даних, що істотно підвищує рівень променевої діагностики, а також безпеку маленьких пацієнтів, адже діти під час дослідження перебувають під наркозом. Добре, коли бізнесмени, політики і громадські діячі можуть об`єднати свої зусилля заради порятунку життя тисяч дітей».

За результатами проведеного тендеру постачальником томографа було обрано компанію Toshiba, яка є одним зі світових лідерів з виробництва високотехнологічного медичного устаткування. У зв’язку із соціальною спрямованістю акції компанія надала Фонду спеціальну ціну на придбання томографа, а також провела навчальний тренінг для лікарів Національного Інституту раку з роботи зі встановленою апаратурою.

Як повідомлялося, Independence Concert (independenceconcert.kiev.ua) – перший в історії України концерт сера П.МАККАРТНІ відбувся у Києві на Майдані Незалежності 14 червня 2008 року.