Переохолодженню тіла сприяють вітер та висока вологість - лікарі
Чинником переохолодження може бути не тільки низька температура повітря, важливим є і термін перебування на вулиці.
Температура може бути і близькою до 0º, значення має час проведений на холоді. Ризику переохолодитися додає вітер, висока вологість та загальний стан людини.
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Серед груп ризику вагітні жінки, діти, особи з інвалідністю, хронічними захворюваннями.
Переохолодження, яке призводить до зниження температури тіла до 34 градусів, не потребує спеціальної терапії.
Достатньо зігріти людину у теплому приміщенні, дати тепле питво. Коли температура тіла опускається нижче 34º, спостерігають функціональні зміни у організмі.
Таких пацієнтів необхідно госпіталізувати до відділень інтенсивної терапії для відновлення системи кровообігу, дихання, травлення та інших. Температура тіла нижча 28º – загроза для життя.
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Локальні реакції на холод – відмороження. Цьому сприяє сильний вітер, висока вологість, тісне та вологе взуття, металеві прикраси, важка ноша, що перетискає судини.
При обмороженні не можна розтирати шкіру снігом, класти кінцівки у гарячу воду чи на батарею. Необхідно накладати термоізольовану пов’язку з тканини, що може зігріти, і одразу звернутися до лікаря.