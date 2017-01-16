В Україні минулого тижня під час пожеж загинули 60 людей

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Згідно з повідомленням, ліквідовано 954 пожежі, врятовано на пожежах 84 особи та не допущено знищення вогнем 537 будівель і 36 одиниць техніки. Орієнтовні збитки від пожеж, за оперативними даними, становлять 6 млн 234 тис. грн.

Також зазначається, що впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС виявлено та вилучено 440 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Крім того, за тиждень на водних об’єктах загинули 3 людей.