В Україні минулого тижня під час пожеж загинули 60 людей
09:28, 16 січня 2017Країна
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В Україні впродовж минулого тижня, 9-15 січня, під час пожеж загинули 60 людей.
Збитки від пожеж, за оперативними даними, становлять 6 млн 234 тис. грн / ГСЧС
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Згідно з повідомленням, ліквідовано 954 пожежі, врятовано на пожежах 84 особи та не допущено знищення вогнем 537 будівель і 36 одиниць техніки. Орієнтовні збитки від пожеж, за оперативними даними, становлять 6 млн 234 тис. грн.
Також зазначається, що впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС виявлено та вилучено 440 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.
Крім того, за тиждень на водних об’єктах загинули 3 людей.
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