Магніти в іграшках небезпечні для здоров`я дітей

Експерти дитячої лікарні Цинциннаті закликають батьків бути уважними при виборі іграшок для своїх дітей у зв`язку з настанням святкового сезону і уникати покупки подарунків, що містять магнітні компоненти. Як показав аналіз 128 випадків ковтання магнітів дітьми з 21 країни, найчастіше жертвами таких елементів іграшкових виробів стають 5-річні малюки і діти ясельного віку.

Педіатрів насторожила тенденція, що більшість дітей, в організм яких потрапляв магніт, не одержували своєчасного лікування. За словами американських медиків, це визначає недостатню обізнаність батьків про симптоми, що виникають після такого випадку. Ознаки ненавмисного ковтання стороннього предмету можуть бути оманливими і нагадувати грип: нудота, блювота, судоми, болі в животі. В результаті мами і тата ведуть дитину до терапевта, тоді як йому необхідний терміновий рентгенівський знімок.

Якщо не виявити проблему швидко, магніт або навіть декілька маленьких магнітів проникають в кишечник і потенційно здатні викликати серйозні інфекції шлунково-кишкового тракту і смертельний сепсис. Майже після кожного ковтання магніта дитині потрібна хірургічна операція і ендоскопія.

АМИ-ТАСС