Що ефективніше за аспірин?

У пошуках більш довершеного і безпечного препарату німецькі фармацевти Університету Гете використовували хімічні речовини, що належать до подвійних інгібіторів mPGES-1/5-LO, і знайшли новий клас речовин, здатних боротися з внутрішнім запаленням.

Ацетилсаліцилова кислота і інші схожі нестероїдні препарати діють на біосинтез арахідонової кислоти, що грає центральну роль при виникненні болю і запалення, пояснюють фармакологи. Таким чином блокується синтез активних речовин простагландинів, що мають важливе значення для життєво важливих функцій організму.

За словами лікарів, коли ці ліки приймаються протягом тривалого періоду часу, гальмування таких процесів може привести до небажаної дії на шлунково-кишковий тракт і серцево-судинну систему.

Виявлений клас хімікатів діє більш вибірково і володіє низкою переваг перед аспірином: вони не тільки конкретно впливають на біосинтез простагландина, але і на роботу метаболітів лейкотрієнів, які відповідають за алергічні реакції.

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