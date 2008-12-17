Догляд за зубами запобігає серцевим проблемам

Лікарем, яка нагадає вам про важливість зубної гігієни, може стати зовсім не стоматолог, а кардіолог: лікарі виявили сильний зв`язок між розвитком атеросклерозу і захворюванням періодонтиту. Через інфекції в яснах може постраждати серце, попереджають медики. В той же час ретельна гігієна порожнини рота дозволяє скоротити ризик атеросклерозу, інсульту і інших серцевих хвороб, незалежно від таких профілактичних заходів, як контроль рівнів холестерину.

Терапевти розглянули роботу сонних артерій у людей з початковим розвитком запалення ясен до і після лікування. Через рік регулярного спостереження і проведення необхідних лікувальних процедур спостерігалося скорочення в порожнині рота кількості бактерій, імунного ушкодження і потовщення кровоносних судин в результаті атеросклерозу. Оскільки атеросклероз теж є запальним процесом, здоров`я наших судин може залежати від зубного здоров`я, додають експерти Федерації американських суспільств експериментальної біології /FASEB/.

ami-tass.ru