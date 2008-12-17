Полтавській області необхідно 30 машин швидкої допомоги

Полтавській області необхідно придбати 30 машин швидкої допомоги.

Про це УНІАН повідомив губернатор Полтавської області Валерій АСАДЧЕВ.

«Коли я прийшов в область, то той рівень, який я побачив з охорони здоров`я, мене приголомшив. Незабаром ми матимемо устаткування, яке дасть змогу робити унікальні операції і не гірше, ніж у Києві», - сказав він.

«Наступного року буде збудований діагностичний центр. Маємо 13 тис. метрів квадратних Соматичного корпусу, нове пологове відділення, де тепер навіть 500-грамові діти виживатимуть. Діагностичний центр наступного року добудуємо, томограф комп`ютерний придбаємо, на нирках на найвищому рівні робитимуться операції без розрізу, а також складні операції на серці, на суглобах», - сказав В.АСАДЧЕВ.

За його словами, машини швидкої медичної допомоги у разі придбання в 2009 році, будуть направлені працювати в сільську місцевість.