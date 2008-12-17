2008 рік увійде в історію як один з найтепліших - ООН

2008 рік увійде в десятку найтепліших за всю історію систематичних спостережень за погодою і займе в цьому рейтингу восьме місце.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, такого попереднього висновку дійшли фахівці Всесвітньої метеорологічної організації, спираючись на дані інструментальних спостережень, які здійснюють з 1850 року.

Водночас у різних районах світу було зареєстровано такі екстремальні явища, як руйнівні повені, сильні засухи, різкі перепади температури.

У Скандинавії, наприклад, минула зима була найтеплішою з 1850 року. Водночас у Туреччині, Афганістані та Китаї січень і лютий були незвично холодними.