МОЗ України та Всеукраїнська Рада Церков підписали Угоду про співпрацю у сферах захисту життя

Вперше в історії незалежної України між МОЗ України та Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій, яка налічує 19 релігійних об’єднань різного віросповідання, підписано Угоду про співробітництво в сферах захисту життя. Передусім йдеться про захист ненародженого життя (звуження практики абортів), морально-етичну просвітницьку діяльність серед медичних працівників, студентів медичних навчальних закладів та молоді, протидію епідеміям ВІЛ/СНІД та туберкульозу, запровадження медичного капеланства на прикладі хоспісів тощо.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров`я України.

Виступаючи перед високим зібранням, Міністр охорони здоров’я України Василь Князевич наголосив: “Міністерство розуміє великий потенціал Церков і релігійних організацій у вирішенні багатьох суспільних проблем, у тому числі й у сфері охорони здоров`я. Як відомо, щоб була здоровою і повноцінною особистість, необхідно лікувати не лише тіло, а й душу. Тож, співпраця лікаря, що опікується фізичним здоров’ям, і духовного наставника, який лікує душу, набуває сьогодні особливого значення”.

Василь Князевич нагадав, що вже проведено низку спільних заходів. Так, у листопаді ц.р. відбулась нарада на тему: “Солідарність Церков та релігійних організацій України в сфері медичної опіки”, а на початку грудня з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у рамках наради "Солідарність у протидії епідемії ВІЛ/СНІДУ" у МОЗ було підписано рамочний Меморандум щодо співпраці у цій сфері та відбувся молитовний захід “Запалимо свічку надії”.

Щодо морально-етичної просвітницької діяльності серед медичних працівників, студентів, Міністром 27.11.2008 був підписаний наказ № 687 “Про покращення виховної роботи у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації, в закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах і закладах охорони здоров’я”. Пан Князевич подякував архіпасторам, святим отцям та іншим учасникам засідання за готовність до більш плідного та тісного співробітництва з Міністерством охорони здоров`я України та запропонував формалізувати співпрацю шляхом підписання двосторонньої Угоди.

Підписана Угода передбачає створення Громадської Ради при МОЗ України з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями, яка протягом 5 років втілюватиме в життя окреслені напрямки діяльності.