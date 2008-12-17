У Луцьку заборонили продаж шаурми, хот-догів та чебуреків поза стаціонарними закладами торгівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, таке рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради з метою впорядкування торгівлі продуктами харчування в дрібно-роздрібній торговельній мережі, а також для попередження інфекційних захворювань.

Згідно з рішенням, у місті заборонено виготовлення та торгівлю продуктами харчування (шаурмою, курами-гриль, шашликами, хот-догами, чебуреками, пиріжками та іншими кулінарними виробами) на об`єктах дрібно-роздрібної торговельної мережі (палатках, кіосках, павільйонах, автофургонах, автопричепах тощо) та розміщення таких об`єктів на території міста з 1 січня 2009 року. Виготовлення та реалізація цих продуктів здійснюватиметься виключно в стаціонарних закладах торгівлі.

Відтак, до 1 січня 2009 року підприємцям доручено демонтувати палатки, кіоски, павільйони, автофургони, автопричепи тощо, в яких триває продаж продуктів швидкого харчування.