Реклама на рідній мові викликає більше емоцій у споживачів

У світі глобалізації споживачі піддаються дії маркетингових повідомлень на багатьох мовах. Проте нове дослідження Університету Еразмуса /Нідерланди/ виявило, що реклама на рідній мові є найефективнішою для продажу того або того продукту і спричиняє найсильнішу емоційну реакцію у людини. Фахівці протестували дію на свідомість рекламних гасел серед націй, де в спілкуванні широко використовуються два або три мови. Було виявлено відмінності у сприйнятті реклами на різних мовах - експерти довели, що інформація про товар на рідній мові сприяє найбільшому емоційному відгуку.

Автори експерименту вважають, що така дія викликана не відмінністю у мовних граматичних і орфографічних особливостях і не в складності розуміння іноземної мови. За висновками дослідження, перевага рідної мови полягає в особистих спогадах словесних асоціацій і мовного контексту, в якому виникли ці спогади. Таким чином навіть несвідомо прочитані або почуті слова реклами викликають спогади про ситуації, в яких це слово зіграло роль в житті кожної конкретної людини, а люди, як правило, мають яскравіші спогади на своїй рідній мові, пояснюють психологи. Було відмічено, що знайдений ефект більшою мірою виражений серед жінок - імовірно жінки мають активнішу нервово-психологічну відповідь на емоційні події в пам`яті, ніж чоловіки.

ami-tass.ru