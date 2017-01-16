Португалія прийме на лікування і реабілітацію поранених учасників АТО
Міністри оборони України і Португалії особливу увагу надали обговоренню питання співробітництва в галузі військової медицини та реабілітації українських військовослужбовців.
Португалія прийме налікування та реабілітацію поранених учасників АТО.
Про це сьогодні йшлося під час зустрічі міністра оборони України Степана Полторака та міністра національної оборони Португалії Хосе Альберто Азередо Лопеса сьогодні у Лісабоні, повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони України.
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Зокрема, як зазначається в повідомленні, міністри оборони України та Португалії особливу увагу приділили обговоренню питання співробітництва у галузі військової медицини та реабілітації українських військовослужбовців, які отримали поранення в антитерористичній операції на сході України.
«Між главами оборонних відомств було досягнуто домовленості про налагодження обміну досвідом між військовими лікарями. Також Португалія прийме на лікування та реабілітацію поранених учасників АТО», - поінформували в Міноборони.