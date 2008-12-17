Проект Меморандуму про порозуміння щодо обігу ліків

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення та представники громадських фармацевтичних представництв України напрацювали спільний проект Меморандуму порозуміння між Кабінетом міністрів та суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво, оптову та роздрібну реалізацію лікарських засобів.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення, відзначивши, що цей документ спрямований на стримування зростання цін на лікарські засоби та подолання кризових явищ на фармацевтичному ринку країни.

За даними Держслужби лікарських засобів, меморандум був напрацьований на нараді з питань подолання кризової ситуації на фармацевтичному ринку України, яка відбулася 11 грудня в Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Суб’єкти господарювання, які підпишуть цей Меморандум, візьмуть на себе зобов’язання не підвищувати до кінця поточного року ціни на лікарські засоби, які включені до Переліку вітчизняних та імпортних лікарських засобів і виробів медичного призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню, затвердженого спільним наказом МОЗ України та Мінекономіки України від 3 грудня 2001 р. № 480/294.

При цьому суб’єкти господарювання, що здійснюють виробництво, оптову та роздрібну реалізацію лікарських засобів беруть на себе такі зобов’язання:

- забезпечувати широку номенклатури лікарських засобів на внутрішньому фармацевтичному ринку України та своєчасного і в повному обсязі задоволення попиту на фармацевтичну продукцію;

- збереження робочих місць, існуючого рівня заробітної плати та інших соціальних гарантій для працівників галузі;

- забезпечити співпрацю з Антимонопольним комітетом України в проведенні дослідження стану конкуренції та діяльності виробників;

- забезпечити співпрацю з Державною інспекцією з контролю за цінами Міністерства економіки та Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення в проведенні моніторингу цін на лікарські засоби;

- забезпечити формування прозорого конкурентного середовища на основі дотримання норм законодавства.

Кабінету міністрів України пропонується взяти на себе такі зобов’язання:

- звернутися до Національного банку з пропозицією щодо забезпечення через відкриті акціонерні товариства "Ощадбанк" та "Укрексімбанк" з метою кредитної підтримки виробників та суб`єктів господарювання, що здійснюють оптову торгівлю лікарськими засобами і виробами медичного призначення, функціонування відкритих кредитних ліній, визначивши як пріоритетний напрям придбання валютних ресурсів за чинними зовнішньоекономічними договорами (контрактами);

- забезпечити врахування особливостей закупівлі лікарських засобів і виробів медичного призначення під час підготовки проекту Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", проекту постанови Кабінету міністрів "Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2009 році";

- розглянути можливість використання коштів Стабілізаційного фонду на надання кредитів (позик) для погашення, рефінансування та (або) обслуговування кредитів (позик), одержаних до 15 вересня 2008 р. суб`єктами господарювання від іноземних кредиторів;

- забезпечити підготовку проектів нормативно-правових актів щодо:

1) запровадження державного замовлення на лікарські засоби, а також медичні імунобіологічні препарати і вироби медичного призначення для виконання державних програм у сфері охорони здоров`я;

2) запровадження ефективного механізму впливу на формування вартості основних лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Метою підписання Меморандуму є, в першу чергу, подолання кризи у фармацевтичній галузі, забезпечення економічно обґрунтованого та соціально відповідального курсу розвитку фармацевтичної галузі.

За даними, Держслужби лікарських засобів і виробів медичного призначення, у нараді з питань удосконалення механізму державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, брали участь представники громадських фармацевтичних організацій, зокрема: об’єднаної організації роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України, Білоцерківської асоціації фармацевтів, Фармацевтичної асоціації України, Галицької фармацевтичної асоціації, ДАК «Ліки України», Миколаївської фармацевтичної асоціації, Всеукраїнської аптечної асоціації та КП «Ліки України», ДВТП «Волиньфармпостач», ДАК «Ліки України» тощо.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 3 грудня зупинив дію постанов Кабінету міністрів щодо ліквідації Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення та обмеження націнок на ліки.

Також глава держави доручив прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО провести консультації з представниками фармацевтичної галузі та укласти відповідний меморандум щодо стабілізації у сфері виробництва та обігу ліків.