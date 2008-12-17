Чернігівщина: пологовий будинок залишився без вакцини БЦЖ

Через подорожчання вакцин, збоями щодо їхнього постачання, відсутністю достатньої кількості бюджетних коштів на закупівлю, ситуація з плановою вакцинацією чернігівських дітей складається украй небезпечною. Вже зареєстровано випадок захворюваності корі серед малюків трирічного віку. 17 грудня про це заявила Ганна ЯКУБОВА, головний лікар дитячої поліклініки №2 Чернігівської міськради.

Щорічно вакцинація запобігає смертності і, проте, громадська стурбованість і побоювання, пов`язані з якістю вакцин, продовжують перешкоджати проведенню державних програм імунізації. За статистичними даними дитячої медустанови, за 2008 рік вакциновані 73% від загальної кількості дітей, що щепляться згідно календаря. Для порівняння: у 2007 році було щеплено 95% дітей.

- Батьки, в більшості своїй, відмовляються від вакцинації дітей. А з іншого боку - нам нічим цих дітей щепити. Препарати приходять із запізненням на два-три місяці. Через це зриваються терміни імунізації. А ціни?! Наприклад, один тільки «туберкулін» для проведення реакції Манту, подорожчав в сім разів! Залишаються проблеми з отриманням протикорової вакцини. Чернігівський пологовий будинок взагалі залишився без БЦЖ - вакцини, - так проаналізувала існуючу дійсність Ганна ЯКУБОВА.

На думку головного лікаря медичної установи, якщо і далі спостерігатиметься таке байдуже ставлення до здоров`я дітей з боку держави, місцевої влади і деяких батьків, в місті не вдасться уникнути епідемій по ряду захворювань.

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