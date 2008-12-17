Перша в США операція з пересадки обличчя пройшла успішно

15:49, 17 грудня 2008
Країна
0

Пацієнтка почувається добре

Американські хірурги успішно провели першу в США операцію по трансплантації обличчя.

Робота проводилася групою трансплантологів під керівництвом хірурга польського походження Марії Семьонов ( Marіa Sіemіonow)  у Клініці Клівленда, повідомляє АР.

У 2006 році Семьонов першою в США отримала ліцензію на проведення таких операцій.

На даний момент пересаджені тканини покривають близько 80% поверхні обличчя пацієнтки, а стан її здоров`я, як повідомляють лікарі, цілком задовільний.

Очікується, що деталі операції будуть оприлюднені пізніше на прес-конференції.

Медновости

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter