Перша в США операція з пересадки обличчя пройшла успішно
15:49, 17 грудня 2008Країна
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Пацієнтка почувається добре
Американські хірурги успішно провели першу в США операцію по трансплантації обличчя.
Робота проводилася групою трансплантологів під керівництвом хірурга польського походження Марії Семьонов ( Marіa Sіemіonow) у Клініці Клівленда, повідомляє АР.
У 2006 році Семьонов першою в США отримала ліцензію на проведення таких операцій.
На даний момент пересаджені тканини покривають близько 80% поверхні обличчя пацієнтки, а стан її здоров`я, як повідомляють лікарі, цілком задовільний.
Очікується, що деталі операції будуть оприлюднені пізніше на прес-конференції.
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