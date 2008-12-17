Перша в США операція з пересадки обличчя пройшла успішно

Американські хірурги успішно провели першу в США операцію по трансплантації обличчя.

Робота проводилася групою трансплантологів під керівництвом хірурга польського походження Марії Семьонов ( Marіa Sіemіonow) у Клініці Клівленда, повідомляє АР.

У 2006 році Семьонов першою в США отримала ліцензію на проведення таких операцій.

На даний момент пересаджені тканини покривають близько 80% поверхні обличчя пацієнтки, а стан її здоров`я, як повідомляють лікарі, цілком задовільний.

Очікується, що деталі операції будуть оприлюднені пізніше на прес-конференції.

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