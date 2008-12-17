В Одеському медуніверситеті відкрилася сучасна бібліотека

Сьогодні в Одеському Державному медичному університеті відкривається нова студентська бібліотека, створена на зразок європейських.

Окрім архіву унікальних друкованих видань, студенти і викладачі Університету зможуть користуватися електронною базою, яка включає підручники, іноземні видання, дає доступ до Інтернет-ресурсів провідних медичних закладів світу.

«Відкриття нашої бібліотеки - революція в інформаційному середовищі. Зараз молодь живе іншими, сучасними уявленнями: вони беруть основну інформацію не з книжок, а в Інтернеті, що набагато швидше. Це вимога нашого часу. Інформація сьогодні в першу чергу потрапляє до електронної мережі, і тільки потім, із запізненням на 3 - 5 років з`являється в книгах. Це - перша в Україні «комбінована» університетська бібліотека, яка поєднала друковані видання та електронну базу», - прокоментував подію ректор Одеського Державного медичного університету Валерій Запорожан.

До зимової сесії студенти університету отримають чудовий подарунок - сучасне, спеціально побудоване приміщення, в якому зосереджено все необхідне для повноцінного навчання. У новій бібліотеці встановлені автоматизовані робочі місця бібліотекарів, придбано сучасне електронне устаткування, відкрито комп`ютерний зал на 100 місць з виходом у мережу «Інтернет», видана електронна учбова література, створений електронний каталог. Все це дозволяє перетворити бібліотеку не тільки на величезне книгосховище, а й в науково-нформаційний центр.

Довідка. Бібліотека Одеського Державного медичного університету створена у 1903 році. Більш ніж 100 років викладачі університету привозили книги зі всього світу. Сьогодні фонд бібліотеки нараховує близько 800 тис. друкованих видань на українській, російській і іноземних мовах.

Фонд включає наукову, навчальну, художню і суспільно-політичну літературу, інформаційні і реферативні матеріали, дисертації, автореферати дисертацій, монографії. Великий масив оперативної наукової інформації представлений періодичними медико-біологічними виданнями України, країн СНД і далекого зарубіжжя. Так, кількість назв журналів, підписаних на 2008 рік складає понад 500.

Цінною частиною фонду бібліотеки є колекція раритетних книг XVIII - поч. XX ст., окремі екземпляри якої увійшли до Державного реєстру національної культурної спадщини. На багатьох книгах збереглися автографи їх власників, маргіналії, екслібриси, зокрема, печатки Бібліотеки Жіночої Клініки Імператорського Новоросійського Університету і Пироговської бібліотеки студентів-медиків Новоросійського Університету.

Понад 10 років фонд бібліотеки поповнюється підручниками, навчальними посібниками, атласами, монографіями, періодичними виданнями Одеського медуніверситету.

Прес-служба Українського медичного союзу