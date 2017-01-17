Кількість зареєстрованих переселенців з 4 по 16 січня скоротилася на 2,1 тис. осіб
10:02, 17 січня 2017Країна
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Станом на 16 січня поточного року на обліку перебувають 1 млн 650 тис. 410 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму, що на 2101 людину менше, ніж на 4 січня цього року, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.
Загальна сума перерахованих переселенцям коштів за 2016 рік становила 3,16 млрд грн / УНІАН
Згідно з повідомленням, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на обліку перебувають 1 329 425 сімей з Донбасу та Криму.
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На зазначену дату за державною грошовою допомогою звернулися 1 млн 123 тис. 964сімей переселенців, з них 1 млн 37 тис. 360 сімей, або 92%, отримали її.
Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Мінсоцполітики, загальна сума перерахованих переселенцям коштів за 2016 рік становила 3,16 млрд грн.
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