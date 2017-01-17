Щодо призначення міністра охорони здоров'я будуть проведені політичні консультації - Гройсман

Про це він сказав під час робочої поїздки в Чернігівську область.

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"Сьогодні обов'язки міністра виконує його перший заступник Уляна Супрун. Звісно, країна має свого міністра. Але я завжди говорив, що зміни можливо проводити не тільки за критерієм присутності чи відсутності міністра", - сказав Гройсман.

Прем’єр наголосив на необхідності чесної політики в сфері охороні здоров'я.

"Будемо проводити політичні консультації щодо винесення питання про призначення міністра охорони здоров'я", - зазначив глава уряду.