На другому тижні нового року в Україні через грип померли 6 людей

Про це УНІАН повідомили у Центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я України.

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Епідемічні пороги щодо грипу та ГРВІ перевищено у 6 областях України - від 8,0 % в Кіровоградській до 32,6 % у Волинській областях.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Волинській – 813,6, найменший – у Харківській областях – 259,1 на 100 тис. населення. На звітному тижні темп приросту серед дорослих і дітей до 17 років зменшився на 17,1 % та 23,0 % відповідно.

За другий тиждень захворіло на грип та ГРВІ 199 684 особи, з них 50,7 % становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ серед населення України складає 468,8 на 100 тисяч населення, що на 20,2 % менше минулого тижня. Госпіталізовано 10 090 осіб – 5,1 % від загальної кількості хворих.

Спостерігається закономірна тенденція до зменшення захворюваності на перших тижнях року, що пов’язано з новорічними святами та канікулами в навчально-виховних закладах, проте може не відображати реальну картину.

На звітному тижні при дослідженні 76 парних сироваток крові від пацієнтів із підозрою на грип ГРВІ діагностичне зростання титрів антитіл до вірусів грипу типу А визначено в 35,5 % зразків.

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Проведено 327 вірусологічних досліджень від пацієнтів підозрою на грип та ГРВІ методом імунофлюоресцентної мікроскопії, з них у 34,6 % випадках результат позитивний. У структурі виявлених респіраторних вірусів методом імунофлюоресцентної мікроскопії домінують РС-віруси (31 %), також визначені віруси парагрипу (28 %), грипу типу А (21 %), аденовіруси (20 %). У цьому епідсезоні серед позитивних знахідок домінує штам вірусу грипу типу А(H3)сезонний, що визначений у 78,7 %.

