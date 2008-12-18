Одещина: з гепатитом госпіталізовано 22 дітей і двоє дорослих

У селі Нерубайське Біляївського району Одеської області протягом останніх двох днів кількість хворих гепатитом А зросла з 21 до 24 чоловік.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації, на лікарняних ліжках опинилися 22 дітей і 2 дорослих пацієнтів.

У свою чергу, головний санітарний лікар Одеської області Любов ЗАСИПКА зазначила, що йдеться не про епідемію, а лише про локальний спалах вірусного гепатиту.

У приміському селі Нерубайському фахівці санітарно-епідеміологічної служби проводять подворові обходи, здійснюється медичний нагляд і обстеження людей, що контактували з хворими, продовжуються протиепідемічні заходи і вірусологічні дослідження.

За словами санітарного лікаря, вжито всіх необхідних заходів, щоб інфекція не розповсюдилася за межі двох вулиць села, де компактно проживає громада ромів.

Як повідомляв УНІАН, осередок вірусного гепатиту А був зафіксований у приміському Нерубайському після прибуття в село наприкінці жовтня громадянки Росії, яка раніше контактувала з людиною, зараженою вірусним гепатитом. Лікарі-епідеміологи припускають, що, ймовірно, гостя громади місцевих ромів і стала «джерелом розповсюдження інфекції контактно-побутовим способом через недотримання правил особистої гігієни».