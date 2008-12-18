Імунна система найкраще працює вночі
Спокійний сон лікує
Спокійний сон дійсно служить для організму незамінними ліками, тому що імунна система проявляє свої захисні функції найкраще саме під час нічного відпочинку. Як показало дослідження Стенфордського університету /США/, наш імунітет активно бореться з бактеріями вночі і мінімізує зусилля - в денний час. Біологи вважають, що їх відкриття свідчить, що циркадні білки кращим чином регулюють відновні функції імунних реакцій саме протягом сну, коли сповільнюється метаболізм в органах.
Циркадні ритми - це внутрішній годинник організму, налаштований на контроль його щоденного живлення і відпочинку. Досліди на плодових мушках показали, що порушений циркадний ритм підвищує сприйнятливість до бактерійних інфекцій. У лабораторних тестуваннях учені порівняли активність бактерій в інфікованих комахах у різний час дня і ночі. Виявилось, що інфіковані в нічний час мухи мають більше шансів вижити, оскільки їх імунна система спрацьовувала негайно і фагоцитарна активність підвищувалася протягом сну.