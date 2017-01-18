Купання в ополонці може стати причиною гіпертонічного кризу у молодих і здорових людей - лікарі
Лікарі підкреслюють, що хрещенське купання є стресом для організму, якщо людина не займалася загартуванням організму.
19 січня на свято Хрещення Господнього в Україні буде традиційно освячуватися вода, а найсміливіші пірнати в ополонку. Щоб зимове купання пройшло без наслідків, необхідно дотримуватися рекомендацій лікарів.
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Для подібних процедур є ряд протипоказань: хвороби серцево-судинної системи, гіпертонія, порушення кровообігу, різні запальні процеси в організмі, інфекційні хвороби, захворювання дихальних шляхів і бронхів. Викид адреналіну, спазм судин, підвищення артеріального тиску – цілком звичні його наслідки. Тому таке купання може стати причиною гіпертонічного кризу навіть у молодих і відносно здорових людей. Категорично не рекомендується піддавати такому стресу дітей, надто не підготовлених загартовуванням.
Підготовку до хрещенського купання потрібно починати ще влітку, продовжувати восени: багато плавати, приймати ванну, поступово знижуючи температуру води, тобто загартовувати організм.
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Якщо ви все ж наважилися пінути в ополонку, лікарі радять:
1. Не вживайте спиртне у цей день. Прийом алкогольних напоїв порушує природну терморегуляцію організму з усіма наслідками. Спиртні напої заважають людині адекватно оцінити свій стан і це може призвести до переохолодження.
2. Перед зануренням в ополонку необхідно розігріти тіло, перед купанням можна зробити пробіжку, надівши мінімум одягу, зробити розминку.
3. Підходити до ополонки треба в зручному, неслизькому взутті, слід уникати надмірному переохолодженню ніг.
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4. Перш ніж увійти у воду, треба змочити обличчя, руки, ноги, груди, живіт і спину і тільки потім зануритися за шию.
5. Не варто поринати з головою або пірнати, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку.
6. Контакт з низькою температурою повинен бути вкрай мінімальним, в межах 20-30 секунд, не більше, щоб не допустити серйозного переохолодження організму.
7. Ретельно вибирайте місце для купання. Потурбуйтеся, щоб на місці купання були медики і рятувальники.