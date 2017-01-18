Червоний Хрест відправив жителям окупованого Донбасу понад 200 тонн гуманітарної допомоги

Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив для жителів тимчасово окупованих територій Донеччини 216 тонн гуманітарної допомоги.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, через КПВВ «Новотроїцьке» на неконтрольовану території проїхали 12 вантажівок від МКЧХ. Читайте такожНа гуманітарну допомогу жителям східної України в 2017 році необхідно $ 214 млн - ООН Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продовольство та гігієнічні набори, а також товари медичного призначення загальною вагою 216 тонн.

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