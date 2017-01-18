Червоний Хрест відправив жителям окупованого Донбасу понад 200 тонн гуманітарної допомоги
09:53, 18 січня 2017Країна
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Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив для жителів тимчасово окупованих територій Донеччини 216 тонн гуманітарної допомоги.
На окуповані території Донбасу доставлено илина Донбас продовольство і товари медичного призначення / redcross.org
Як повідомляє Державна прикордонна служба України, через КПВВ «Новотроїцьке» на неконтрольовану території проїхали 12 вантажівок від МКЧХ.
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Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продовольство та гігієнічні набори, а також товари медичного призначення загальною вагою 216 тонн.
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