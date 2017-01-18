Гройсман вважає, що нинішня команда МОЗ здатна проводити реформи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання уряду.

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"Правильна політика у сфері охорони здоров’я, некорумпована, дасть можливість вивести систему охорони здоров’я зі стану коми, у якій вона перебуває не один рік. Тому я вважаю, що наше найголовніше завдання – подолати будь-які корупційні схеми в цій системі. І нова команда МОЗ на чолі з в. о. міністра Уляною Супрун якраз і командою, яка є абсолютно некорумпованою", – зазначив Гройсман.

Глава уряду наголосив, що командою МОЗ мають виконуватися пріоритетні завдання.

"У нас є конкретних декілька завдань, які ми маємо вирішити", – сказав Гройсман.

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Прем’єр уточнив, що це, зокрема: встановлення справедливих цін на ліки; щоби з 1 квітня запрацював механізм відшкодування коштів для хронічно хворих; має бути добудовано "Охмадит", забезпечено виплату підвищеної зарплати медичним працівникам, проведено ще більш успішні закупівлі ліків через міжнародні організації, а також запроваджено систему державного медичного страхування.