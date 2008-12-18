Стрес підштовхує до поганих звичок

Стрес підвищує ризик інфаркту і інших серцево-судинних проблем, а також підштовхує людей до поганих звичок. Як показав огляд Університетського коледжу Лондона /Великобританія/, люди, що часто піддаються психологічному напруженню, мають 50-процентне підвищення ризику серцево-судинних проблем.

У дослідженні взяли участь понад 6 тис. осіб, з цього числа 15% належать до категорії тих, хто страждає від психо-соціального стресу. Психологи протягом семирічного періоду аналізували симптоми депресії або тривоги і показники загального щастя, а також зібрали дані про фізичне здоров`я, включаючи інформацію про масу тіла, зріст, частоту фізичної активності, частоту вживання алкоголю, куріння, рівнях холестерину і С-реактивного білка в крові /маркера артеріального запалення/.

Інфаркт, інсульт, серцеві хвороби зустрічалися наполовину частіше у людей з високим рівнем тривожності і стресових ситуацій в порівнянні із спокійними і такими, що вважають себе щасливими людьми. Як пояснюють лікарі, куріння і сидячий спосіб життя в сукупності визначили приблизно 63% зростання ризику, куріння поодинці відповідало за 41% збільшення вірогідності погіршення здоров`я, зловживання алкоголем - 2%, високий тиск - 13%. Клініцисти зробили висновок, що лікування нервово-психічних розладів повинне бути зосереджене не тільки на запобіганні ознакам стресу, але і на поведінкових чинниках ризику. Таким чином психотерапевтам корисно співробітничати з кардіологами.

ami-tass.ru