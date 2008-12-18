У Криму помер від переохолодження 10-річний хлопчик.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в АРК.

За інформацією прес-служби, 17 грудня в селі Серебрянка Раздольненського району біля будинку культури було знайдено тіло дитини 1998 року народження, без ознак насильницької смерті. За попередніми даними, смерть наступила в результаті переохолодження.

В ході слідства стало відомо, що хлопчик увечері 16 грудня пішов із дома і не повернувся. Вранці дитину знайшов односелець. Ведеться слідство.