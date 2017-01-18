Кабмін додатково виділив 2 млрд грн на закупівлю ліків через міжнародні організації

Про це під час засідання уряду заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, повідомила прес-служба віце-прем'єра.

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«Ми сподіваємося, і ми зробимо все для того, щоб у цьому році вперше в історії України тендерні процедури через міжнародні організації були проведені вже зараз, вчасно, і поставки були зроблені до кінця року. І ми в цьому році нарешті увійдемо в нормальний процес. Безумовно, цей нормальний процес комусь дуже не подобається. Але позиція уряду чітка: ідеологія, яка була схвалена ще попереднім складом уряду, про передачу міжнародних закупівель - абсолютно правильна», - сказав Розенко.

Він визнав, що у цьому питанні були проблеми, але на сьогодні вони подолані.

«Це фактично перша реформа, яка була проведена», - наголосив віце-прем’єр.

Також, за його словами, майже всі препарати, закуплені в 2015 році, вже доставлені у регіони.

«Пам’ятаєте цю всю історію із закупівлями, коли станом на квітень 2016 року поставки препаратів за закупівлями 2015 року були здійснені лише на 7%? Коли через різні моменти і процедури, в тому числі через внутрішній спротив у системі МОЗ, міжнародні поставки фактично були заблоковані. І мені дуже приємно, що серед іншого, завдяки енергії нової команди, ми розблокували процес міжнародних закупівель, і на сьогодні 98% препаратів, які були закуплені в 2015 році, вже знаходяться в регіонах», - сказав він.

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Віце-прем’єр-міністр зазначив, що тендерні процедури 2016 року щодо закупівель вакцин та інших лікарських препаратів були проведені організовано, відкрито і некорупційно.

«І за процедурами 2016 року поставки вже почалися. На сьогодні вже здійснюється розвезення лікарських препаратів і вакцин у регіони», - підкреслив він.