МОН працює над підручниками для дітей з особливими освітніми потребами

Як повідомила прес-служба МОН, планується, що під час маркування підручників замість діагнозу буде використовуватися спеціальний код, який буде вказувати, для яких категорій дітей призначена книга.

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«Вже давно ведеться дискусія про те, що дітям не обов’язково й навіть шкідливо вказувати на те, що вони мають діагноз, який може обмежити їхні можливості на самореалізацію. Ми прагнемо, щоби зростаючи, кожна українська дитина була відкритою до можливостей навколишнього світу. Для цього потрібно акцентувати увагу дітей на їхніх можливостях та талантах, а не на недоліках», – зазначив заступник міністра освіти й науки Павло Хобзей.

У міністерстві нагадали, що в жовтні 2016 року з огляду на термінологію Конвенції ООН «Про права осіб з інвалідністю» в постанові Кабінету міністрів від 23 квітня 2003 року № 585 слова «які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку" було змінено на «з особливими освітніми потребами»; слово «вадами» – на «порушеннями»; означення діагнозу «розумово відсталі діти» – на «діти з порушеннями розумового розвитку».

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Зазначені зміни дають змогу трансформувати найменування вищезазначених означень не лише в постанові, а і в разі маркуванні документації та підручників, але на сьогодні терміни на кшталт таких, які були виключені з постанови, містяться в багатьох нормативних документах, у тому числі й у тексті закону «Про загальну середню освіту».

«Ми сподіваємося на сприяння Верховної Ради України, а також інших державних органів у роботі над покращенням умов, у яких виховуються наші діти. Створення толерантної та рівної атмосфери для кожного має стати завданням загальнонаціонального масштабу», – додав Хобзей.