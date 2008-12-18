Народити після аборту

Не варто ставитися до аборту поблажливо, за словами фахівців, він є складною гінекологічною операцією.

А це означає, і сприймати штучне переривання вагітності слід саме так. Адже в результаті проведення аборту можуть розвинутися запальні захворювання, виснажитися функціональний шар, що може привести до безпліддя.

Але, навіть в тому випадку, якщо вагітність наступає, жінка має всі шанси зіткнутися з наслідками проведеного раніше аборту.

Шийка матки може втратити свою здатність утримувати плодове яйце. Таке ускладнення можливе після операції по штучному перериванню вагітності в результаті пошкодження шийки матки абортативними інструментами.

Частіше таке ускладнення виникає при першій перерваній вагітності, адже шийка є ще дуже пружною, має вузький вхід, і її дуже легко травмувати розширенням з використанням хірургічного інструментарію.

Якщо ж це відбулося, то вагітність, що наступила надалі, може закінчитися мимовільним викиднем, частіше це відбувається на 16-18 тижні вагітності.

Часто плодове яйце покидає жіночу матку без больових відчуттів, супроводжуючись кров`яними виділеннями з піхви.

Утримати шийку матки закритою і запобігти подібному результату вагітності цілком під силу медикам, правда, лише у тому випадку, коли про таке ускладнення аборту вони обізнані наперед. Тоді буде потрібно лише накладення швів на шийку, щоб вона зберегла свої функції.

Але, на жаль, про патологію шийки матки гінеколог дізнається в найостанніший момент, коли викидень вже відбувся і лікар не в змозі змінити ситуації.

У його силах лише прийняти адекватні заходи по збереженню майбутніх вагітностей.

До викидня, як до можливого результату після проведеного аборту, може привести і зміна гормональної регуляції.

При настанні вагітності жіночий організм повністю перебудовується на новий режим, змінюється і гормональний фон.

В організмі майбутньої мами зміни направлені природою на те, щоб забезпечити правильний і комфортний розвиток плоду.

Якщо ж вагітність уривається штучним шляхом, то це може привести до збою в роботі ендокринної системи, в яку входять і яєчники, і гіпофіз і т.д.

З цього виходить, що при настанні наступної вагітності майбутньому малюкові не буде забезпечена необхідна гормональна підтримка.

Адже на першому етапі вагітності, тобто в першому триместрі, в питанні збереження плоду важливу роль грає гормон під назвою прогестерон, а його дефіцит в організмі може привести до мимовільного переривання вагітності.

В цьому випадку теж можна допомогти, для цього слід звернутися до лікаря, який призначить прийом спеціальних препаратів, які допоможуть справитися з проблемою.

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