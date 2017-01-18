Фінансування усіх програм із закупівлі ліків буде збільшено – Супрун

Фінансування всіх програм із закупівлі ліків буде збільшено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час брифінгу за участю громадських організацій.

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За її словами, Міністерство фінансів погодилося підвищити фінансування для придбання ліків на 2 млрд грн – замість 3,9 млрд грн у 2016 році на 2017 рік передбачено 5,9 млрд грн.

"І друге – вони погодилися, щоби ми змогли оплатити всі ліки до кінця березня, а не так, як буває, що вони розбивають оплату на цілий рік… І на всі програми буде підвищення фінансування на ліки, і є додаткові нові програми, які ніколи не були в наших закупівлях", – сказала вона.

Читайте такожГройсман вважає, що нинішня команда МОЗ здатна проводити реформи"Що відбувається на 2017 рік? Ми вже розпочали цей процес. Перший раз за п’ять років ми будемо закуповувати ліки й мати доставку цих ліків у тому самому році, коли ми їх замовили. Це буде чудо в Україні", – сказала вона.