В Україні планують створити мережу кардіоцентрів для лікування інфарктів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун під час засідання уряду в середу.

Читайте такожВ Житомирській області вперше проведено операцію на відкритому серці

"Серцево-судинні захворювання, зокрема, інфаркт міокарда, є основною причиною смертності в Україні і світі. Їх профілактика й лікування є одним із пріоритетів уряду на 2017 рік", – підкреслила Супрун.

"З ініціативи прем’єр-міністра й уряду в бюджеті 2017 року закладено додатково 150 млн грн для закупівлі ангіографічного обладнання. Це допоможе нам створити цілу мережу кардіологічних центрів по всій Україні, щоби кожен українець, у якого стався інфаркт, міг потрапити в лікарню й отримувати допомогу і стент безкоштовно. Ця програма зараз завершується щодо надання тим лікарням, які будуть мати ангіографічні центри, дозволів, щоби вони вже могли розпочати закупівлю апаратури", – сказала вона.

Говорячи про процес закупівлі медичних виробів і лікарських засобів за рахунок держбюджету за програмою лікування серцево-судинних захворювань, Супрун розповіла, що "за кошти держбюджету 2015 року, коли стенти закуповувалися через українські фармкомпанії, було закуплено 7179 стентів; за кошти бюджету 2016 року за участю міжнародних організацій вдасться нам закупити більш ніж 10 тис. стентів".

Читайте такожЗа стрес та інфаркт відповідає одна і та ж ділянка мозку - дослідження

"Чесне проведення тендера, які забезпечує міжнародна організація, дозволяє врятувати додатково понад 3 тис. життів українців", – сказав вона.

Супрун підкреслила, що команда МОЗ із серпня удосконалила процес закупівлі.

"Ми змінили технічні завдання всіх наших закупівель, щоби ми могли найкраще використовувати кошти", – сказала в. о. міністра.