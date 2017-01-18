Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун стверджує, що має диплом про вищу освіту.

Як передає кореспондент. УНІАН, про це вона розповіла журналістам.

Читайте такожФінансування усіх програм із закупівлі ліків буде збільшено – Супрун"Це не є, що я не хочу показати, а декотрі персональні дані міністрів - це є інформацією, яку міністерство не передає на публічні запити. Бо це є (інформація), де я живу. Вони знають, що я маю цей диплом. Я б не могла бути призначеною заступником міністра, якби в мене не було диплома вищої освіти. Якщо ви подивитеся онлайн, ви в публічній доступності можете бачити і диплом, і свідоцтво", - зазначила Супрун.

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Як повідомлялося, що заступник голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Олег Мусій заявляв, що Супрун на його депутатське звернення відповіла, що не може надати диплом про освіту, оскільки така інформацією є конфіденційною.

За словами Мусія, Кабмін також відмовився надати інформацію про освіту в. о. міністра охорони здоров’я, а також про те, чи легалізований він в Україні.