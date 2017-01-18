Засідання Комітету ВР з питань охорони здоров'я не відбулося

Засідання Комітету Верховної Ради зпитань охорони здоров'я не відбулося через відсутність кворуму.

Як передає кореспондент УНІАН, на засідання прийшли лише 5 членів комітету, а для кворуму необхідно 7. Загалом до складу комітету входять 13 депутатів.

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На засіданні депутати, серед іншого, планували обговорити питання щодо зриву поставок ліків та витратних матеріалів для державних кардіологічних клінік, зокрема, для Інституту серця у 2016 році. Як заявив керівник Інституту серця Борис Тодуров, у 2016 році заклад не отримав жодних медпрепаратів.

Після цього слово взяла в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, яка зазначила, що оскільки немає кворуму, то обговорювати будь-які питання, не маючи можливості в результаті прийняти рішення, немає сенсу. Після цього вона залишила приміщення, де мало відбутися засідання комітету.

Слід також зазначити, що на анонсоване засідання прийшло багато представників громадських організацій та журналістів.

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що будуть проведені політичні консультації щодо призначення міністра охорони здоров'я, а також, що нова команда Міністерства охорони здоров’я на чолі з Супрун є абсолютно некорумпованою і здатна провести необхідні в системі зміни.