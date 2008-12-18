У Києві двічі на рік проводитимуться медогляди школярів

У Києві двічі на рік проводитимуться комплексні медичні огляди школярів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у рішенні Київської міської ради «Про заходи щодо забезпечення здоров’я школярів під час навчання в навчальних закладах міста Києва», яке було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради.

Крім того, вихователі з фізичної культури будуть зобов’язані перед кожним заняттям проводити опитування щодо стану самопочуття кожного учня.

Депутати доручили Головному управлінню охорони здоров’я те медичного забезпечення спільно з Головним управлінням освіти і науки забезпечити проведення один раз на півроку комплексного медичного обстеження школярів. У свою чергу вчителі з фізкультури, які проводитимуть обов’язкове опитування учнів про їх самопочуття, передаватимуть отримані дані медичним працівникам навчального закладу та ця інформація фіксуватиметься у класному журналі.

Київрада зобов’язала керівників навчальних закладів щомісячно надавати статистичні звіти про проведення опитування до Головного управління освіти та Головного управління охорони здоров’я.

У свою чергу ці управління розроблятимуть та надаватимуть до Міносвіти та Міністерства охорони здоров’я свої рекомендації з урахуванням отриманої інформації щодо відвідування занять учнями в основній групі або групі з полегшеним навантаженням під час уроків фізичного виховання.

Також депутати зобов’язали Управління освіти та охорони здоров’я розробити та запровадити обов’язкове анкетування серед батьків учнів щодо загального фізичного стану дитини. Анкетування проводитимуться кожні півроку.

Київрада рекомендувала Головному управлінню освіти переглянути навчальні програми з курсу «Фізичне виховання» та свої пропозиції і зауваження передати до Міносвіти.