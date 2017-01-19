Порошенко в Давосі проводить зустріч з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста

Президент України Петро Порошенко в Давосі проводить зустріч з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером.

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter. Читайте такожЧервоний Хрест України звинувачують у корупції та вимагають кримінальної відповідальності для винних «Президент Порошенко проводить зустріч з президентом Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петером Маурером», - написав він. Зустріч відбувається в рамках Всесвітнього економічного форуму.

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